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AFAD personellerine eğitim verildi

Osmaniye ve Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından, AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) eğitimi verildi.


Adana AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü yerleşkesindeki eğitime, bölge sorumluluğunda olan Niğde, Karaman, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bağlı personelleri katıldı.


Eğitimlerin üç gün süreceği, AYDES eğitimi alan personellere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İl AYDES Eğitimcisi sertifikaları verileceği belirtildi.

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