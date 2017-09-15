Suat Önal, çiftçilerin yüzünün desteklemeler ile güldüğünü söyledi.

Düziçi ilçesinde çiftçilerin domates tarlasındaki hasadına katılan Önal, her alanda olduğu gibi tarımsal ürünlerde de hükümetin büyük desteği olduğunu, bu desteklemelerin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Çukurova’nın bereketli topraklar olduğunu dile getiren Önal, “Düziçimizin bu güzel yaylasında çiftçilerimizin domates hasadını görmek, onların verimden ve ürün kalitesinden memnun olduğunu duymak beni mutlu etti. Burada özel idareden yüzde 50 hibe destekli organik domates üretiminin artmasını, bin 250 rakımlı, yaklaşık 8 bin dekar arazinin tarım için daha etkin kullanılabilmesini ve köylülerimizin kalkındırılması konularını istişare ederek çiftçilerimize bol kazanç diledik. Hükümetimizin çiftçilerimize desteği devam ediyor. Desteklemeler sayesinde ürün kalitesini artıma yoluna giden çiftçilerimiz, verimden de oldukça memnun. Çiftçilerimizin yüzü desteklemelerle gülüyor” dedi.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Kazgı, AK Parti Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Taman, İlçe Tarım Müdürü Soner Çerçi ve teşkilat mensupları katıldı.