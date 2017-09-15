Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:49

AK Parti Milletvekili Önal: "Çiftçilerimizin yüzü desteklemelerle gülüyor"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr.

AK Parti Milletvekili Önal:

15 Eylül 2017 15:49

Suat Önal, çiftçilerin yüzünün desteklemeler ile güldüğünü söyledi.


Düziçi ilçesinde çiftçilerin domates tarlasındaki hasadına katılan Önal, her alanda olduğu gibi tarımsal ürünlerde de hükümetin büyük desteği olduğunu, bu desteklemelerin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.


Çukurova’nın bereketli topraklar olduğunu dile getiren Önal, “Düziçimizin bu güzel yaylasında çiftçilerimizin domates hasadını görmek, onların verimden ve ürün kalitesinden memnun olduğunu duymak beni mutlu etti. Burada özel idareden yüzde 50 hibe destekli organik domates üretiminin artmasını, bin 250 rakımlı, yaklaşık 8 bin dekar arazinin tarım için daha etkin kullanılabilmesini ve köylülerimizin kalkındırılması konularını istişare ederek çiftçilerimize bol kazanç diledik. Hükümetimizin çiftçilerimize desteği devam ediyor. Desteklemeler sayesinde ürün kalitesini artıma yoluna giden çiftçilerimiz, verimden de oldukça memnun. Çiftçilerimizin yüzü desteklemelerle gülüyor” dedi.


Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Kazgı, AK Parti Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Taman, İlçe Tarım Müdürü Soner Çerçi ve teşkilat mensupları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
  • Salı
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç