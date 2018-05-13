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13 Mayıs 2018 12:03

AK Partili vekilden annesine şarkı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, 16 ay önce vefat eden annesi Türkan Önal için yazdığı şiiri besteletip, şarkıya klip çekti.

AK Partili vekilden annesine şarkı

13 Mayıs 2018 12:03

Milletvekili Önal’ın seslendirdiği “Canım Annem” şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.


AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal’ın kendi yazdığı, bestesi sanatçı Erdal Altıntaş’a ait “Canım Annem” şarkısının klibi sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Milletvekili Önal, 16 ay önce vefat eden annesi Türkan Önal için yazıp söylediği şarkı için, “Sözleri ve seslendirmesi tarafımca, bestesi sanatçı arkadaşım Erdal Altıntaş tarafından yapılmış olan bu eseri tüm şehit ve gazi annelerimize, vatanımıza, milletimize ve insanlık alemine hayırlı evlat yetiştiren tüm annelere ve canım anneme Fatihalarla birlikte hediye ediyorum” dedi.




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