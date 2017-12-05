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05 Aralık 2017 12:08

Akarsuya düşen Türk bayrağını çıkaran lisesi gençler konuştu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı’na düşen Türk bayrağını dere yatağına girerek çıkaran iki liseli genç, “Bayrak hassasiyeti her Türk gencinde vardır” dedi.

Akarsuya düşen Türk bayrağını çıkaran lisesi gençler konuştu

05 Aralık 2017 12:08


Kadirli ilçesinde şehir merkezinden geçen Savrun Çayı’na düşmüş Türk bayrağını gören Yıldıray Çiğil ve Bekir Akıllı isimli iki lise öğrencisi dere yatağına inerek bayrağı sudan çıkardı. Sudan çıkardıkları Türk bayrağını temizleyen gençler hatıra olarak bayrağı saklıyorlar.


“Bu hassasiyet her Türk gencinde vardır” diyen Yıldıray Çiğil, “Okuldan öğle arası çıkmıştık. Arkadaşımla köprü üzerinden geçerken bayrağı gördük. Bunun üzerine dere yatağına inerek bayrağı su içerisinden çıkardık” diye konuştu.


Bekir Akıllı isimli lise öğrencisi ise “Aslında yapmamız gerekeni yaptık. Bayrak bizim her zaman başımızın tacıdır. Okul çıkışı bayrağımızı suya düşmüş görünce arkadaşımla dere yatağına indik bayrağı çıkardık. Şimdi bayrak yanımızda okula da götürdük hatıra olarak saklıyoruz” şeklinde konuştu.




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