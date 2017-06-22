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22 Haziran 2017 19:22

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Kurul Toplantısı

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun aylık Genel Kurul Toplantısı, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetinin (CGC) ev sahipliğinde yapıldı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Kurul Toplantısı

22 Haziran 2017 19:22


Antalya, Isparta, Burdur, Hatay, Kahramanmaraş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yer alan federasyon yönetimi, ilk olarak Osmaniye Valisi Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni, federasyon, konfederasyon ve de cemiyetlerin kuruluş amacının, mesleğin sorunlarını, sıkıntılarını ve meslektaşlarının sıkıntılarına yerinde çözüm üretmek, sıkıntılarını gidermek olduğunu söyledi. Yeni, “Bizim bölgemizdeki basın sorunlarının diğer bölgelerdeki sorunlardan farkı yok. Ama ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Vatanını, milletini, ülkesini seven aydın, ilerici görüşe sahip ve ülkesini seven gazetecilere ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunu hele hele böyle zamanlarda, böyle dönemlerde daha iyi gördük, daha iyi anladık. Sözde vatanseverlere değil, özde vatanseverlere ihtiyacımız olduğunu her daim görüyoruz” dedi.


Yeni, “Gazetecilik faaliyetlerimizin dışında derneklerimizin, bağlı olduğumuz örgütlerin çalışmalarının yanı sıra tabi ki ülkemizin sorunlarını, bölgemizin sorunları ve kentin sorunları bizim de sorunlarımız demektir. Dolayısıyla sadece gazetecilerin sorunlarını kendilerine dert edinen değil, bölgenin de sorunlarını kendisine dert edinen bir gazetecilik anlayışımız var. Dolayısıyla bize hiç kimse şunu diyemez. ‘Yahu siz işinizi yapın.’ Hayır, gazeteciler, ülkenin, kentlerin sahipleridir. Gazeteciler, yazdıkları, çizdikleri doğru şeylerle ülkenin daha aydınlığa kavuşmasına katkı sağlarlar” diye konuştu.


Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise, basın ilan gelirlerine değinerek, “Basın ilan gelirlerinde ciddi gerilemeler var. Anadolu’da genellikle aile şirketleri ağırlıklı olduğu için yerel gazeteler zaten özel reklam almakta zorlanıyordu. Bizim mesleğe başladığımız zamanlarda yerel gazete gelirlerimizin yüzde 75’i basın ilan gelirlerinden karşılanırdı. Kalan kısmı da özel reklamlar, satış vs durumlarla karşılanırdı. Şimdi ise tam tersine döndü. Bizim basın ilan ile ilgili aldığımız kararların birçoğunda geriye gidiş var” şeklinde konuştu.




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