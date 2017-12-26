Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 12:24

Altınkaynak: “Mesleki eğitim kursları kadın istihdamının önünü açıyor”

Osmaniye İŞKUR Müdürü Ahmet Altunkaynak, kentte kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarının devam ettiğini söyledi.

Altınkaynak: “Mesleki eğitim kursları kadın istihdamının önünü açıyor”

26 Aralık 2017 12:24


Altunkaynak, Toprakkale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan filografi, el dokuma elemanı ve aşçı yardımcısı kurslarını ziyaret etti. Eğitimcilerden bilgi alan Altunkaynak, kursiyerlerle sohbet ederken, kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarına desteklerinin devam ettiğini belirti. Altınkaynak, "İŞKUR’un açmış olduğu kurslarda kadınların mesleki nitelik kazandırmaya çalışıyoruz. Kent genelinde çok sayıda meslek edindirme kurslarımız devam etmektedir. Bu sayede onların istihdamının önü açılıyor. Kurslarımızda el becerilerini ortaya koyan kursiyerler ayrıca sipariş de alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.


Ziyarete, Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, Toprakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl ve müdür yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu’da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç