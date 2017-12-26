Altınkaynak: “Mesleki eğitim kursları kadın istihdamının önünü açıyor”

Altunkaynak, Toprakkale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan filografi, el dokuma elemanı ve aşçı yardımcısı kurslarını ziyaret etti. Eğitimcilerden bilgi alan Altunkaynak, kursiyerlerle sohbet ederken, kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarına desteklerinin devam ettiğini belirti. Altınkaynak, "İŞKUR’un açmış olduğu kurslarda kadınların mesleki nitelik kazandırmaya çalışıyoruz. Kent genelinde çok sayıda meslek edindirme kurslarımız devam etmektedir. Bu sayede onların istihdamının önü açılıyor. Kurslarımızda el becerilerini ortaya koyan kursiyerler ayrıca sipariş de alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ziyarete, Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, Toprakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl ve müdür yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu’da katıldı.