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Amanos Dağları'nda BTÖ'ye ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekâtı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda BTÖ mensuplarına ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiOsmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Amanos Dağları’nda bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette, jelikan bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet Cobra marka el telsizi, EYP düzeneğine bağlı 1 adet araç tipi telsize ait almaç göndermeç mikrofon, 1 adet güneş paneline ait voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekâtı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda BTÖ mensuplarına ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Amanos Dağları'nda bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette, jelikan bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet Cobra marka el telsizi, EYP düzeneğine bağlı 1 adet araç tipi telsize ait almaç göndermeç mikrofon, 1 adet güneş paneline ait voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi.

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