Amanoslar'da terör operasyonu

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de jandarma ekiplerince Amanoslar'da düzenlenen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü, 1 adet telsiz, 44 adet pil, 11 adet büyük mutfak tüpü ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 4 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette, 1 adet telsiz, 44 adet büyük pil, 11 adet büyük mutfak tüpü ile çok miktarda mutfak araç ve gereçleri ele geçirildi. Bu malzemelere ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlatıldı.