Anız yangını kazaya davetiye çıkardı

Osmaniye-Kadirli karayolunda yol kenarında anız yangını nedeniyle yükselen duman görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Duman sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobillerin far yaktıkları görüldü.

Kazaya davetiye çıkaran yangından gökyüzüne yükselen duman, halkın sağlığını da tehdit ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, "Çiftçiler anız yangının zararlarını bir bilseler anızları yakmazlar. Gerçeği öğrendikten sonra para da versen yaktıramazsın. Anız yangını toprağı yoruyor, hastalandırıyor, verimi düşürüyor, doğanın dengesini bozuyor. Bu yüzden çiftçilerimiz çok büyük zarara uğruyor. Ayrıca elektrik direkleri yanıyor. Trafiği aksatıyor ve kazalara sebep veriyor” ifadelerini kullandı.