Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 09:56

Anız yangınında 400 dönüm ekili alan kül oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarlada yakılan anız yangını, henüz hasat edilmemiş mısırlara sıçradı.

Anız yangınında 400 dönüm ekili alan kül oldu

11 Ağustos 2018 09:56

Olayda 400 dönümlük alandaki mısır ürünü yandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköprü, Çaygeçit köyleri ile Kozan ilçesine bağlı Hacılar Beldesi arasında kalan hasat edilmiş mısır arazilerinde başlayan anız yangını, kontrol edilmeyince rüzgarın da etkisiyle henüz hasat edilmemiş mısır ekili arazilere sıçradı. Yangın Hacılar Beldesi, Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köylerinde bulunan hasat edilmemiş mısır ekili alanlara da yayıldı. İhbar üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kadirli İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Arazözler karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası 400 dönümlük mısır ekili alan yanarak kül oldu.


Öte yandan, Kadirli ilçesine bağlı Coşkunlar köyünde anız yangını bir eve sıçradı. Yanan eve ihbar üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç