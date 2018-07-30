Anneleri ölen 6 civcive evin köpeği ’Aslan’ annelik yapıyor

Daha önce evin kedisini de büyüten Aslan’ı civcivler ise annesi zannediyor.

Anneleri otomobil çarpması sonucu telef olan henüz 10 günlük 6 civcive evin köpeği annelik yapıyor. 6 civciv bütün gün Aslan isimli köpeğin yanından ayrılmıyor. Köpeği anneleri zanneden civcivler yemlerini de sadece Aslan’ın yanında yiyorlar. Köpeğin üzerine çıkıp inen civcivler Aslan uyurken de onun üzerine çıkıp orada duruyorlar. Civcivleri benimseyen köpek ise adeta onlara anne şefkati ile yaklaşıp zarar vermiyor. Evin kedisini de yavru iken benimseyen Aslan ona da annelik yapmış. Kedi, köpek ve civcivlerle kavgasız bir ortamda yaşayan evin sahibi Nail Akduman ise bu durumdan oldukça memnun. Civcivlere Aslan’ın annelik yaptığını belirten Nail Akduman, “10 gün önce yol üzerinde tavuğumuza otomobil çarptı telef oldu. Bu civcivler de yeni yumurtadan çıkmıştı. Henüz 10 günlükler. Köpeği anneleri zannediyorlar. Köpeğimizin adı Aslan. Aslan da onlara annelik yapıyor. Yine aynı şekilde kedimizi de Aslan büyüttü zaten. O da yavru iken annesiz kalmıştı. Aslan kediye de annelik yaptı” şeklinde konuştu.