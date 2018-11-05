Aracını ateşe verip kendini yakmak istedi

Osmaniye'de bunalıma giren bir kişi ateşe verdiği aracını ve kendini yakmak istedi.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ömer Faruk B. (48) saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'na gelerek otomobilini park etti. Ateşe verdiği aracını ve kendini yakmak isteyen şahsı, olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri yanmaktan kurtardı. Aracından çıkarken pantolonu tutuşan şahsı polisler emniyete götürdü, yanan aracı ise itfaiye söndürdü.