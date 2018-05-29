Aslan: “3600 ek gösterge uygulaması tüm memurlara verilmeli”

Aslan yaptığı açıklamada, hiç ek gösterge alamayan ve ek göstergeleri çok düşük olan memurların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Ek gösterge meselesi bir bütün olarak ele alınmalı, tüm unvanlara ek gösterge verilmeli ve ek gösterge hakkından yararlanamayan memur kalmamalıdır. Bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olup, aynı kurumlarda görev yapan memurlar arasında da çalışma barışının bozulmasına sebep olmaktadır. Hükümet yetkilileri bu eşitsizliği acilen çözüme kavuşturmalı ve memurlarımızın mağduriyetlerini ivedilikle gidermelidir" diye konuştu.

3600 ek gösterge uygulamasının tüm memurlara verilmesini ve bu hakkın seçimlerden önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Aslan, "Meslek grupları arasında ayrımcılık yapılmamalı, memurlarımız mesleklerine göre ötekileştirilmemelidir. Türk Büro-Sen olarak, unvan ve hizmet sınıfı gözetmeksizin tüm memurlarımızın ekonomik, sosyal ve özlük haklarındaki kayıplar telafi edilene ve memurlarımız insan onuruna yakışır ücretler almaya başlayana ve emeklilik haklarında iyileştirmeler yapılana kadar mücadelemize her platformda devam edeceğiz” dedi.