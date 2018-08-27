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27 Ağustos 2018 13:08

Aslı Topal 2 bin 600 sporcunun katıldığı şampiyonada üçüncü oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında Osmaniyeli Aslı Topal kilosunda Türkiye üçüncüsü oldu.

Aslı Topal 2 bin 600 sporcunun katıldığı şampiyonada üçüncü oldu

27 Ağustos 2018 13:08


Ankara’da Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda 2600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Tekvando Yıldızlar Türkiye şampiyonada Osmaniye’yi 47 kiloda Aslı Topal temsil etti.


Şampiyonanın dördüncü gününde tatemiye çıkan Aslı Topal 47 kiloda toplam 7 maç yaptı. Topal, yaptığı zorlu mücadelelerin sonunda şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.


Aslı Topal, şampiyonada aldığı bu sonuçla Kasım 2018’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, bronz madalyanın sahibi Aslı Topal ile antrenörleri Deniz Durdu‘yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.




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