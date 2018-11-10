Atatürk, vefatının 80. yıldönümünde Osmaniye'de törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Apaslan Dayangaç, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Âdem Yılmaz ve Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'de bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında Vali Ömer Faruk Coşkun, şeref defterini imzalayarak, şunları yazdı; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir. Milletinden aldığı güçle, emperyalist devletlere karşı verilen istiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçen Atatürk'ü andığımız bu gün, yani 10 Kasım, Türk Milleti için anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür.Unutmayalım ki Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O'nun kendi deyimi ile “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.”

Anma töreni, daha sonra Cebelibereket Kültür Merkezinde devam etti. Tören öncesinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi ile protokol mensupları “Atatürk” konulu resim sergisini gezdiler.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz ve vefat etmiş gazilerimiz anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Adnan Oğuz Anadolu Lisesi Öğretmeni Mehmet Kaynar tarafından yapıldı. Kaynar, "Türk tarihi Mustafa Kemal'i asırların içinden süze süze getirmiş ve bir 19 Mayıs sabahı Türk milletine, tarihinin en büyük mükafatı olarak sunmuştur. Onun mücadelesinde, binlerce neslin hamlesinden Türk ruhunun şahlanışı vardır. Onun haykırışlarında, asrın mahrumiyetine bir isyan, bir feryat vardır. Onun içindir ki ölümü ile kürenin üstünde büyük bir ışık sönmüş ve dünya biraz küçülmüştür." diye konuştu. Mehmet Kaynar konuşmasının devamında, "Millet için yaşayanlar, milleti yaşadıkça yaşarlar. Atatürk onun için yaşıyor. Türk milleti bu cihanda var oldukça O da bu necip milletle beraber var olacaktır. Atatürk fikir hürriyetinin, cumhuriyetin, insanlığın, dünya barışının ve medeniyet aşkının timsaliydi. Bu değerler yeryüzünde bulundukça O da beraber bulunacaktır."dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ile Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk” konulu oratoryo sergilendi ve Atatürk'ün sevdiği üç eser seslendirildi. Programın sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, anma programını hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.