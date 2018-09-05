Bahçe’de sürü yönetimi kursu

Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, kursun 4 saat süreceğini belirterek, “Bakanlığımızca gerçekleştirilen Genç Çiftçi Projesinden faydalanan ve 2018 yılında Genç Çiftçi Projesi gerçekleştirmeye hak kazananlar ile bu kursa katılmak isteyen yetiştiricilerimize yönelik olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında devam edecek olan 40 saatlik Sürü Yönetimi Kursunu başlatıyoruz. Sürü Yönetimi Kursuna 24 yetiştiricimiz katılmaya hak kazandı. Bakanlığımız 30 bin TL hibeli Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında ilçemizde 14 adet Büyükbaş Hayvancılık, 1 adet Arıcılık ve 1 adet küçükbaş Keçicilik projesi uygulanmıştır. 2018 yılında ise 2 adet büyükbaş hayvancılık, 4 adet küçükbaş koyunculuk ve 1 adet Arıcılık projesi gerçekleştirilecektir. Sürü Yönetimi Kursunun ilçemiz hayvancılığına, genç çiftçilerimize ve kursiyerlerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.