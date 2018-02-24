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24 Şubat 2018 21:27

Bakan Kaya Afrin şehidinin evini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Afrin’de şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren’nin Osmaniye’deki babaevini ziyaret etti.

Bakan Kaya Afrin şehidinin evini ziyaret etti

24 Şubat 2018 21:27


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren’in, emekli babası Hasan Hüseyin Evren’e taziyelerini ileten Bakan Kaya’ya Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun’unun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Müdür Yardımcıları Ekrem Boran ve Ali Kılıçkeser eşlik etti.


Şehit ailesine yapılan ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcı Ali Kılıçkeser tarafından tüm şehitlere dualar edildi.


Bakan Kaya, şehidin babasına Kur’an-ı Kerim, üzerinde şehidin resmi bulanan tablo ve ’Vatan Size Minnettardır’ yazılı saat hediye etti.


Ziyaretin ardından Bakan Kaya ve şehidin ailesi Osmaniye Belediyesini ziyaret etti.




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