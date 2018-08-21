Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 17:33

Başan Kara, Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı’nı inceledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ana hatları tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı’nı inceledi.

Başan Kara, Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı’nı inceledi

21 Ağustos 2018 17:33


Kara, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Ramazan ayında alt kısmını ve Kurban Bayramında da üst yapısını tamamladığımız Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan düzenleme projesinin yaklaşık yüzde doksan beşini tamamlamış bulunuyoruz. Sadece peyzaj bölümlerimiz kaldı onları da bayramdan sonra tamamlayacağız. Ama ana hatlar itibarıyla tamamlanmış vaziyette ve Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu" dedi.


Projeyle ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Kara, "Bu düzenlemeler içerisinde bazı kavşaklarımız kapatıldı ve bazı kavşaklarımız yeniden düzenlendi. Şartlara ve ihtiyaçlara göre yapılan bu değişikliklerden inşallah Osmaniyeli hemşerilerimiz mutlu olacaktır. Çünkü insan hayatı bizim ve hepimiz için her şeyden önemli ve değerlidir. En başta bunu esas alarak düzenledik ve hizmete açtık" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç