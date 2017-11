Başkan Kadir Kara’dan şehit ailelerine ziyaret

Başkan Kara, geçtiğimiz günlerde 5’inci olağan kongresini yaparak tek liste hainde girilen seçimde güven tazeleyen Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Göreve yeniden seçilen dernek başkanımız Durmuş Öksüz ve yönetimine hayırlı ve uğurlu olsun. Derneğimiz, bu ülkenin vatan olması uğruna hayatlarını kaybeden şehit ailelerimizi temsilen görev yapıyorlar. Onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında devletimiz ile ailelerimiz arasında bir köprü vazifesi icra ediyorlar. Bugüne kadar çok başarılı hizmetler yaptılar. Ailelere sahip çıkmak adına devletimiz ile olan ilişkilerin düzenlenmesi adına çok güzel işler yapıyorlar. Osmaniye özelliği olan bir şehir, Osmaniye bir şehitler diyarı. Maalesef en çok şehit veren ilimiz. Bizde Osmaniye Belediyesi olarak derneğimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu vatanı ve bu toprağı kutsal yapan onların şahadete eriştikleri anda toprağa akıttıkları o mukaddes kanlarıdır. Onların hatıralarını yaşatmak, sahip çıkmak, ailelerine sahip çıkmak bizim en asli ve en öncelikli görevimizdir. Dernek başkanımız ve üyeleri sağ olsun her programımıza en üst düzeyde destek veriyorlar. Bundan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vatan için hayatlarını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize şifalar niyaz ediyor ve bütün Osmaniyeli hemşerilerime selam saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum” şeklinde Konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, ”Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim her türlü en ufak sıkıntımızda aradığımız zaman ne ihtiyacımız varsa anında yerine getiriyorsunuz. Bu zaman kadar Osmaniye Belediyesi ile en ufak bir sıkıntımız olmadı. Dernek olarak ne talebimiz olduysa her zaman yerine geldi. Geçtiğimiz günlerde 5’inci olağan genel kurulumuzu yaptık. Arkadaşlar bizleri yeniden tercih ettiler. 3 yıl daha devam kararı aldık. Sizlere derneğimizin, şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanında ve destekçi olduğunuz için şahsım ve yönetimim adına çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izni ile belediyemizin her programında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde ifade etti

Ziyaret sonunda dernek başkanı Durmuş Öksüz, Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Türk Bayrağı motifli plaket takdim etti.