Basketbolda Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu birinci oldu

Osmaniye’de Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sonucunda Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Spor Salonunda gerçekleşen Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda birinci Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu, ikinci Atabey Koleji üçüncü Özel Biltepe Orta Okulu, dördüncü ise 100. Yıl Orta Okulu oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ve okullara madalya ve kupaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Spor Şube Müdürü Arif Özsarı tarafından verildi.