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Başsavcı Ahmet Tekne göreve başladı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tekne görevine başladı.


Başsavcı Tekne, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına atandığını belirterek, "Cebelibereket diye bilinen kadim şehir Osmaniye'de cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapmak üzere bugün görevime başladım. İlkemiz 'her zaman ve her yerde adalet' ilkesidir. Hakka inanan ve hakkı üstün tutan adalet sevdamızla hizmete devam edeceğiz" dedi.

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