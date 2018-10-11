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Belediye çalışanları kazı yaparken roket motoru parçası buldu

Osmaniye’de su arızası gidermek için kazı yapan belediye işçileri 2 roket motoru parçası buldu.

Osmaniye'de su arızası gidermek için kazı yapan belediye işçileri 2 roket motoru parçası buldu.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi, 9003 Sokak karşısındaki çıkmaz sokakta Osmaniye Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) su arıza ekipleri yaklaşık 1 metre derinliğinde kazı yaptı. Ekipler, su arızasını giderdikten sonra kazı alanını kapatırken roket motoru parçası buldular. Hemen çalışmayı durduran ekipler polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak roket parçalarını incelemek için emniyete götürdüler.

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