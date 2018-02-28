Boğasını satıp Mehmetçiğe bağışladı

İlçeye bağlı Kızılömerli köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Emine Göde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na desteğini iletmek üzere Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde harekata katılan Mehmetçikler için dua ettiğini ve onlara desteğini göstermek için boğasını 10 bin liraya sattığını, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istediğini belirten Göde, "Harekata katılan kahraman Mehmetçikleri Allah’a emanet ediyorum. Allah onların gücünü kuvvetini arttırsın, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Fedakarlığından dolayı Emine Göde’ye teşekkür eden Kaymakam Coşkun, "Türkiye Cumhuriyetinin neferleri olan Türk askeri, özünde barış olan bu harekatta sınırlarımızda canla, başla mücadele vermektedir. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin muzaffer olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Bu vesileyle geçimini sağladığı 3 inekten bir tanesini satarak büyük bir fedakarlık örneği gösteren Emine Göde’ye devletim ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Türk milletinin ne kadar asil, duyarlı ve vatanını ne kadar değerli gördüğünün bir örneğini daha bize gösterdiği için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Coşkun, Mehmetçiğe bağış yapan Emine Göde’ye teşekkür plaketi takdim etti.