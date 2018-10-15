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Bu da çekirdek çitleyen kedi

Osmaniye’de sahibinin elinden çekirdek alarak çitleyen kedinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye'de sahibinin elinden çekirdek alarak çitleyen kedinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde oturan Altan Can isimli genç, evinde beslediği kediye çekirdek verdi. Kedinin ise çekirdekleri çitletmesi görenleri şaşırttı. Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Altan Can, görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Kedinin sahibinin elinden çekirdek alarak çitletmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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