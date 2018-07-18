Bu da top kurtarma operasyonu

Topu fileden kurtarmak için süpürge saplarını birleştirip uzatan, çöp kovalarını üst üste koyup yükselti yapmaya çalışan, arkadaşlarını omuza alıp o şekilde topu indirmeye çalışan gençlerin bu mücadelesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Osmaniye’de bir halı sahada iki arkadaş grubu maç yapmak için karşı karşıya geldi. Bir ara futbol topu halı sahanın tavanında bulunan fileye düşerek orada sıkıştı. Maça yedek topla devam eden futbolcuların çektiği şutla yedek top da aynı şekilde fileye sıkışınca topu fileden indirmek için mücadele başladı. Halı sahada bulunan plastik boruları ve süpürge saplarını birleştirip topu o şekilde indirmeye çalıştılar ancak olmadı. Çöp bidonlarını üst üste koyup bidonların üzerine çıktılar yine topu sıkıştığı yerden almayı başaramadılar. Birbirlerinin üzerine çıkıp kule yaptılar yine topu indiremediler. Dakikalarca topu indirmeye çalışarak ter döken arkadaşlar son olarak yine birleştirdikleri çubukla topu sıkıştığı yerden indirmeyi başardılar. Top kurtarma operasyonunda ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Topu sıkıştığı yerden indirmeyi başaran Hüseyin Koç, “Türk milletine imkansız deyin oturun seyredin. Tankın önüne yatan bir milletten ne bekliyorsunuz. Topu orada bırakır mıyız, asla bırakmayız” dedi.