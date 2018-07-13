Kadirli’nin Maksutoluğu yaylası yolu üzerinde Oruçbey Köyü yakınlarında kendi ürettiği domates, patlıcan biber, erik ve armut gibi ürünlerin bulunduğu tezgahta satış yapan İsa Aktuğ isimli esnaf şehit aileleri için kampanya başlattı. Tezgahta bulunan tüm ürünlerden şehit ailelerinin ücretsiz şekilde alışveriş yapabileceğini belirten İsa Aktuğ, bunun için bir pankart hazırlatıp manav tezgahına astı. Üzerinde, “Bu tezgahta şehit ailelerine her şey ücretsiz. Onlar bedellerini canlarıyla ödediler. Ruhları şad olsun” yazılı pankartı gören vatandaşlar ise esnafı takdir ediyor.

Hiçbir şehit yakını olmadığını belirten İsa Aktuğ, “Benim birinci derece yakınım yok. Ama tüm şehitler evladım kardeşim. Onlar bizim için canlarını feda ettiler. Bu yol kenarı tezgahındaki tüm ürünleri kendim üretiyorum. Kendi bahçemizden kendi ağacımızdan ürünler. Şehit yakınları tezgahımdaki tüm ürünlerden istedikleri kadar ücretsiz alabilirler. Tamamıyla benim alın terim. Helali hoş olsun” dedi.

Ömrü yettiğince şehit ailelerine destek vereceğini ifade eden Aktuğ, "Onlar, vatanımız ve namusumuz için canını verdi, ben manavı versem ne olur? Allah şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin" şeklinde konuştu.