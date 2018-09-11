Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yusufizzettin köyü Pampalar Mahallesi'nde yaşandı. Köydeki evinin önünde bulunan ceviz ağacına çıkan emekli öğretmen Celal Pampal (67), iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Pampal'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Celal Pampal'ın ilkokul öğretmeni olduğu ve 2 yıl önce görev yaptığı Kadirli İMKB İlkokulu'ndan emekli olduğu öğrenildi.