Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri inceleniyor

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünden geçen Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri görüldüğünün ihbarını alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) Başkanı Serdar Zini, kendilerine göletlerde kaçak balık avcılığı yapıldığı ve kısmi balık ölümleri olduğuna dair ihbarlar geldiğini ve bunun üzerine OSABDER Yönetim ekibindeki Su Ürünleri Mühendisi Ozan Polat ve üye Bilge Kağan Tomas ile beraber Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne konuyla ilgili müracaatta bulunduklarını belirtti.

Su Ürünleri Mühendisi Esra Öztürk ile beraber göletlerde inceleme yapan OSABDER yöneticileri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kaçak ve sahipsiz misina ağlara da sudan çıkartarak el koydu. Ağa yakalanmış olan canlı balıkları ise yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Nehirdeki balık ölümlerinin kısmi olduğunu belirten Esra Öztürk, doğal yollarla olabileceğini ama her ihtimale karşı su numunesi alarak inceleme yapacaklarını belirtti.