Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:59

Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri inceleniyor

Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri inceleniyor

30 Aralık 2016 16:59

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünden geçen Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri görüldüğünün ihbarını alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) Başkanı Serdar Zini, kendilerine göletlerde kaçak balık avcılığı yapıldığı ve kısmi balık ölümleri olduğuna dair ihbarlar geldiğini ve bunun üzerine OSABDER Yönetim ekibindeki Su Ürünleri Mühendisi Ozan Polat ve üye Bilge Kağan Tomas ile beraber Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne konuyla ilgili müracaatta bulunduklarını belirtti.
Su Ürünleri Mühendisi Esra Öztürk ile beraber göletlerde inceleme yapan OSABDER yöneticileri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kaçak ve sahipsiz misina ağlara da sudan çıkartarak el koydu. Ağa yakalanmış olan canlı balıkları ise yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.
Nehirdeki balık ölümlerinin kısmi olduğunu belirten Esra Öztürk, doğal yollarla olabileceğini ama her ihtimale karşı su numunesi alarak inceleme yapacaklarını belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç