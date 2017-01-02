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02 Ocak 2017 17:23

CHP’li Türkmen: "Terörle mücadelede hükümetin yanındayız"

CHP’li Türkmen:

02 Ocak 2017 17:23

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Elif Doğan Türkmen, terörle mücadelede hükümetin yanında olduklarını söyledi.
Türkmen, CHP Osmaniye İl Teşkilatının davetlisi olarak geldiği Osmaniye’de son dönemde yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek, “Son 1 buçuk yıldır meydana gelen terör olaylarından dolayı çok fazla şehit verdik” dedi.
Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret eden Türkmen, "Bu ülkede siyaseti yönlendirenler terörü bitirecek olanlar. Terör olduğu sürece ne yazık ki askerlerimiz, polislerimiz şehit olacaklar, gazi olacaklar. Bu nedenle siyasetin görevi bu ülkede vatan evlatlarının ölmemesi için gerekli olan ortamı hazırlamak. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapılması gerekiyorsa hükümetin yanındayız. Ülkemizin terör belasından kurtulması ve bu vatanın çocuklarının ne şehit ne de gazi olmaması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda devletimize destek olmaya devam edeceğiz. Zaten buralar sözün bittiği yer aslında" diye konuştu.



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