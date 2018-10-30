Çift başlı doğan buzağının ömrü kısa oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ineğin çift başlı dünyaya getirdiği buzağı 10 dakika hayatta kaldıktan sonra öldü.

İlçedeki bir çiftlikte gebe olan bir ineğin doğum vakti gelmesi üzerine veteriner hekime haber verildi. Veteriner hekimin müdahalesiyle yaptırılan doğumda inek, iki başlı buzağı yavruladı. Doğumdan sonra yaklaşık 10 dakika hayatta kalabilen çift başlı buzağı daha sonra öldü.

Ender görülen doğum vakalarından olan çift başlı buzağı hem veteriner hekimi hem de çiftlik sahiplerini şaşırttı. Doğumdan sonra ölen çift başlı buzağı çiftliğin bahçesine gömüldü.