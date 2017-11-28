Çiftçiden istihdam seferberliğine destek

Basri Bengü (45) kendi arazisinde yaptığı kışlık sebze üretimi sayesinde şu an 50 kişiye istihdam sağladığını, kendisine destek verildiği takdirde hem ekim alanını büyütüp hem de işçi sayısının artacağını söyledi. Bengü, “Geçtiğimiz yıl 200-300 dönüm ektim. İmkanlarım doğrultusunda ekim yapıyorum. Destek sağlanırsa ekim alanını fazlalaştırabiliriz. Köyümüzden birkaç çiftçiyi daha sebze ekmesini sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanımız istihdam diyor. İşte istihdam, işte iş, güç ve emek. Destek sağlandığı takdirde istihdam artacak. Her gün ortalama 40 - 50 kişi çalıştırıyoruz eğer devlet destek çıkarsa ben ekim alanını daha da fazlalaştıracağım 500 dönüme çıkararak daha fazla kişi gelir sağlamayı hedefliyorum. Valimizi biz de bekleriz köyümüze gelsin buyursun baksın incelemelerde bulunsun” şeklinde konuştu.