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03 Mayıs 2018 16:27

Çivi ile tel maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Osmaniye İŞKUR Müdürlüğü ile Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen filografi kursunda çivi ile tel maharetli ellerde sanata dönüşüyor.

Çivi ile tel maharetli ellerde sanata dönüşüyor

03 Mayıs 2018 16:27


Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, belli örgü teknikleri kullanılarak çivi ve telin pano üzerindeki desenlere şekil vermesiyle oluşan el sanatını öğrenen kursiyerleri ziyaret edip çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Filografi kursunda üretilen el emeği ürünleri inceleyen Altunkaynak, kursiyerlere, filografi kursunda öğrendikleri mesleği kazanca dönüştürebileceklerini söyledi.


Kurs eğitmeni Songül Bilgili, filografi kursunda zor ve yapımı emek isteyen desenler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bu incelikli sanatın detaylarını öğretebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen kurs eğitmeni Songül Bilgili, kurs süresinin uzatılması talebinde bulundu.


Çivi ve teli kullanarak panoya istedikleri deseni işleyen kursiyerler Fatma Çelik ise “Filografi kursu bize güzel bir uğraşı kazandırdı. Bu uğraşı aynı zamanda bize iyi gelen bir terapi görevini görüyor. El becerilerimizle filografi panosu üzerinde ortaya çıkartmak istediğimiz eserlerle ilgilenirken bütün dertlerimizi unutuyoruz” dedi.




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