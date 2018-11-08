"Çocuk Gözünden Osmaniye" projesine katılanlara belge

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Metin Esen de katıldı.

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Murat Anıl, 11 Ekim 2017 tarihinde başlayan projenin 13 ay devam ettiğini belirterek, “Proje kapsamında kurduğumuz Gençlik Merkezinde ortaokul ve lise çağında 30 kursiyerimize temel fotoğrafçılık eğitimi verdik. Kursiyerlerimize, düzenlediğimiz gezi programlarıyla pratik yapma imkânı da sağladık. Bu gezilerde, kursiyerlerimiz aynı zamanda ilimizin tarihi ve turistik yerlerini de tanımış, çektikleri fotoğraflarla da tanıtmış oldular. Bugün düzenlediğimiz sergimizde kursiyerlerimizin aldıkları eğitim boyunca çekmiş oldukları fotoğraflar yer alacak. Valimize bugün programımıza katıldıkları ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından amatör fotoğrafçı Op. Dr. Musa Güven ile söyleşi yapıldı. Fotoğraf çekme serüvenini paylaşan Op. Dr. Güven kursiyerlerin sorularını cevapladı.

Programın sonunda kursiyerlere belgeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi.

Vali Coşkun, kursiyerler tarafından çekilen 30 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi. Osmaniye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan kursiyerleri tebrik eden Vali Coşkun, başarılarının devamını diledi.