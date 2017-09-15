Vali Coşkun, okul güvenliği toplantısında, okullardaki güvenliğin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gereken emniyet tedbirlerinin alındığını belirterek, “Eğitimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi sadece emniyet tedbirleri ile mümkün değil. Bu kapsamda, eğitimin paydaşları olarak hem okul idarecilerimizin hem de okul aile birliği başkanları ve üyelerinin sorunların çözümü konusunda katkıları da önemli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni eğitim-öğretim yılında da okullarımızda, emniyet tedbirleri ile ilgili irtibat görevlisi olarak bir emniyet personeli görevlendirilecek. Bu personeller, okul idarecilerimizle devamlı irtibat halinde olacaklar” dedi.

Vali Coşkun, çevre güvenliği özellikle de uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet tedbirlerinin alındığını ancak okul müdürleri, okul aile birlikleri ve öğrenci velilerinin de bu konuda azami ölçüde duyarlı olmalarının gerektiğini söyledi.

Okul servislerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için alınması gereken tedbirlerden de söz eden Vali Coşkun, “Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılabilmesi için servisçilerin de alması gereken tedbirler var. Çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumun söz konusu olmaması için duyarlı davranılması gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerilerinin alınması ile devam etti.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.