Vali Coşkun, toplantının muhtarların sorun ve taleplerinin alınması için düzenlendiğini ifade ederek, dile getirilen talep ve sorunların değerlendirmeye alınacağını ve yapılan değerlendirme sonucunda, öncelik acil olanlar olmak üzere, imkanlar ölçüsünde çözüm için gayret gösterileceğini kaydetti. İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamalarını arzu ettiklerini ifade eden Vali Coşkun, imkanlar elverdiğince bu hedefi gerçekleştirme yönünde çalışıldığını söyledi.

Toplantının devamında muhtarlar söz alarak eğitim, sağlık, yol, su ve diğer konularda sorun ve taleplerini dile getirdiler. Toplantıda muhtarlar tarafından sorulan sorular Vali Coşkun ve ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı.

Toplantı sonunda konuşan Vali Coşkun toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, “Önümüzdeki süreçte hem mahalle hem de köy muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Sorunları ve talepleri konuşarak, birlikte çözüm arayacağız. Ayrıca köylerimizi ve mahallelerimizi de ziyaret ederek sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızı dinlemek istiyoruz. Sorunlarımızı elbirliği çözmeye ve eksiklerimizi gidermeye çalışalım” diye konuştu.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonundaki toplantıya vali yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, belediye başkan yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.