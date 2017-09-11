Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 10:50

Coşkun: "Sorunları ve talepleri konuşarak, birlikte çözüm arayacağız"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği toplantıda, "Sorunları ve talepleri konuşarak, birlikte çözüm arayacağız" dedi.

Coşkun:

11 Eylül 2017 10:50


Vali Coşkun, toplantının muhtarların sorun ve taleplerinin alınması için düzenlendiğini ifade ederek, dile getirilen talep ve sorunların değerlendirmeye alınacağını ve yapılan değerlendirme sonucunda, öncelik acil olanlar olmak üzere, imkanlar ölçüsünde çözüm için gayret gösterileceğini kaydetti. İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamalarını arzu ettiklerini ifade eden Vali Coşkun, imkanlar elverdiğince bu hedefi gerçekleştirme yönünde çalışıldığını söyledi.


Toplantının devamında muhtarlar söz alarak eğitim, sağlık, yol, su ve diğer konularda sorun ve taleplerini dile getirdiler. Toplantıda muhtarlar tarafından sorulan sorular Vali Coşkun ve ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı.


Toplantı sonunda konuşan Vali Coşkun toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, “Önümüzdeki süreçte hem mahalle hem de köy muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Sorunları ve talepleri konuşarak, birlikte çözüm arayacağız. Ayrıca köylerimizi ve mahallelerimizi de ziyaret ederek sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızı dinlemek istiyoruz. Sorunlarımızı elbirliği çözmeye ve eksiklerimizi gidermeye çalışalım” diye konuştu.


Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonundaki toplantıya vali yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, belediye başkan yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç