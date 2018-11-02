Çukurova'nın Ayasofyasının restorasyonunda sona gelindi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Alacami'de bir süredir devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyonun ardından tarihi cami yeniden ibadete açılacak.

MS 2. yüzyılda Romalılar tarafından manastır olarak yapılan Alacami, 1480 yılında Dulkadiroğlu Beyliği döneminde üzerine minare eklenerek cami olarak ibadete açıldı. 1921 yılına kadar aralıksız cami ve medrese olarak kullanılan Alacami, bir süre kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmalarını inceleyen CHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, çalışmaların bitmesinin ardından tarihi Alacami'nin ibadethane olmasının yanı sıra gezip görülebilecek tarihi bir mekan haline geleceğini söyledi. Döğüşçü, Kadirli'nin içinde barındırdığı bu tarihi dokunun Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, “Tarihi Alacami adeta Çukurova'nın Ayasofyası. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan ve önümüzdeki aylarda ziyarete ve ibadete açılacak olan Alacami'den adeta tarih fışkırıyor. Öncesinde Yılankale, Anavarza, sonrasında Zeugma ve Nemrut olan Kadirli ilçesi, iyi bir tanıtımla Türkiye'nin turizm rotası haline gelecek" şeklinde konuştu.