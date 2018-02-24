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24 Şubat 2018 20:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmaniye Belediyesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmaniye Belediyesine ziyaret

24 Şubat 2018 20:11


Bir dizi temaslar kapsamında Osmaniye’ye gelen Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın isteği üzerine belediyeyi ziyaret etti. Saat 18.30 ile 19.50 arası basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Vali Ömer Faruk Coşkun ve milletvekilleri eşlik etti. Ziyarette Erdoğan’ın şehit aileleri ile buluşup yemek yediği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ankara’ya gitmek üzere belediyeden ayrıldı. Belediye binasının dışında çok sayıda vatandaş Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.




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