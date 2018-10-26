Demir çelik fabrikasında hurda yangını

Osmaniye'de bir demir çelik fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Hurda yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir demir çelik fabrikasına ait geri dönüşüm tesisinde sabaha karşı 04.00 sıralarında oksijenle kesim yapılırken yangın çıktı. Hurda yangını kısa sürede büyüdü. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına Osmaniye ve çevre ilçelerden de söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.