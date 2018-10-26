Demir çelik fabrikasındaki hurda yangını söndürüldü

Osmaniye'de bir demir çelik fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir demir çelik fabrikasına ait geri dönüşüm deposunda sabaha karşı 04.00 sıralarında oksijenle kesim yapılırken yangın çıktı. Organize Sanayi Bölgesi ile Osmaniye Belediyesi ve çevre ilçe belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın öğleden sonra tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 700 ton civarında hurda metalin yandığı öğrenildi.