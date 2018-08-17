Devlet Bahçeli alt geçit ve meydan düzenleme projesinde sona gelindi

Proje kapsamında Kurban bayramı öncesinde yan yollar trafiğe açılıyor. Yan yollarda başlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Kadir Kara, bayram öncesinde bütün iş ve işlemlerin bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması için tüm ekiplere talimat verdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye’nin bayrama hazırlanması konusunda belediye olarak tüm ekiplerle 24 saat görevlerinin başında olduklarını söyleyerek, “En iyi hizmet kalitesiyle hemşehrilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda belediyemizce yaklaşık 3 aydır devam ettirmiş olduğumuz alt geçit ve üst geçit çalışmalarında artık sona gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz ramazan bayramında alt geçidimizi trafiğe açmıştık. Şimdi de alt geçidin üst yollarının trafiğe açılması noktasındaki çalışmalarımızı başlattık. Asfalt döküm çalışmaları çifte petrollerin olduğu bölgeden başladı. Atatürk ilkokulunun oraya kadar asfalt kaplama çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarımız bayrama münhasır olarak Osmaniyeli hemşehrilerimizin rahat bir şekilde seyrüsefer yapabilmeleri açısından hem alt geçidi kullanabilmeleri hem de yan yolları trafik olarak kullanabilmeleri açısından yaptığımız bir çalışmadır. Bu çalışmanın devamında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları veya bazı bölgelerdeki kavşak düzenleme çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonrada devam edecek. Bazı kavşaklarda Osmaniyemizin sembolü olan bir takım değerleri de oraya yerleştirerek o kavşaklarımızı da daha estetik hale getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

‘Şehitler anıtı yapım çalışmalarımızın sonuna geldik’

Şehitler anıtı yapım çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Başkan Kara, “Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreçte bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Osmaniye’yi daha güzel daha yaşanabilir daha estetik ve yaşam konforunun daha yüksek olduğu bir şehir haline getirme noktasındaki çalışmalarımız devam edecektir” dedi.