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13 Eylül 2017 09:58

DOĞAKA’dan 18 milyon Euro’luk 6 proje

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

DOĞAKA’dan 18 milyon Euro’luk 6 proje

13 Eylül 2017 09:58


Ulusal kaynakların yanı sıra başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer fon kaynaklarından da bölgeye pay kazandırmayı amaçlayan DOĞAKA’nın farklı alanlarda proje hazırlıklarına devam ettiğini de belirten Vali Coşkun, “Halen 6 proje üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup 5 adet projenin başvurusu tamamlandı. 6 projenin toplam değeri yaklaşık 18 milyon Euro’dur. Bunun yanı sıra bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelere de teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır” dedi.


Vali Coşkun’un konuşmasının ardından toplantı gündem maddelerinin değerlendirmesi ile devam etti.


Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonundaki toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Çinçin ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke katıldı.




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