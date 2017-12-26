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26 Aralık 2017 20:32

Düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de, düğünde havaya tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5’inin gözaltına alındığı açıklandı.

Düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

26 Aralık 2017 20:32


Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Aralık’ta özel bir televizyon kanalında Osmaniye’deki bir düğünde bazı şahısların havaya tabanca ve av tüfeğiyle ateş açması görüntülerinin yayımlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldığı kaydedildi. Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, düğünün 17 Eylül’de Yeşilyurt Mahallesi Divlimoğlu Caddesi’nde yapıldığı belirlenirken görüntülerin incelenmesi sonrası havaya ateş açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5’i gözaltına alındığı açıklandı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca ile 3 ruhsatlı av tüfeği ele geçirilirken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.




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