Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 16:36

Düziçi doğalgazla tanıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğalgaz bağlanan evde ilçe protokolü incelemede bulundu.

Düziçi doğalgazla tanıştı

22 Aralık 2017 16:36


Uzunbanı Mahallesi’nde Süleyman Ateş isimli vatandaşın evinde doğalgaz kullanımını inceleyen Kaymakam Mustafa Koç, firma yetkililerine, “Vatandaşımız güzel yollardan gitmeye alıştı. Doğalgaz döşeme işlerini biran önce tamamlayın yollar yeniden yapılsın. Sizin çalışmalarınız ne kadar erken biterse vatandaşımızda doğalgazla o kadar çabuk tanışır. Burada herkes birbirinden görür temizliğini, ekonomikliği, maliyetini araştırır ondan sonra evinde kullanmak için adeta yarışır” dedi


Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ise doğalgaz çalışmasının belediyeye maliyetinin 6-7 milyon lira olduğunu belirterek, "Biz yollarımıza verilen zarardan geri tazmin olarak yararlanamadık" dedi.


Doğalgaz sisteminin 150 m2’lik bir ev ortalama abone, petek, kombi dahil toplam maliyetinin 7-8 bin TL arasında olduğu kaydedildi. Bu rakam bu işi yapan firma arttıkça rekabetle 5-6 bin TL’ye kadar düşebiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç