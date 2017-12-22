Düziçi doğalgazla tanıştı

Uzunbanı Mahallesi’nde Süleyman Ateş isimli vatandaşın evinde doğalgaz kullanımını inceleyen Kaymakam Mustafa Koç, firma yetkililerine, “Vatandaşımız güzel yollardan gitmeye alıştı. Doğalgaz döşeme işlerini biran önce tamamlayın yollar yeniden yapılsın. Sizin çalışmalarınız ne kadar erken biterse vatandaşımızda doğalgazla o kadar çabuk tanışır. Burada herkes birbirinden görür temizliğini, ekonomikliği, maliyetini araştırır ondan sonra evinde kullanmak için adeta yarışır” dedi

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ise doğalgaz çalışmasının belediyeye maliyetinin 6-7 milyon lira olduğunu belirterek, "Biz yollarımıza verilen zarardan geri tazmin olarak yararlanamadık" dedi.

Doğalgaz sisteminin 150 m2’lik bir ev ortalama abone, petek, kombi dahil toplam maliyetinin 7-8 bin TL arasında olduğu kaydedildi. Bu rakam bu işi yapan firma arttıkça rekabetle 5-6 bin TL’ye kadar düşebiliyor.