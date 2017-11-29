Düziçi’nde halk toplantısı

Düziçi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakamı Mustafa Koç, “Toplantımızın amacı sizlerin istek, öneri ve şikayetlerinizi aracısız şekilde alarak, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirmektir. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmak ve hizmet etmektir” dedi.

Katılanlara söz hakkı verilerek istek, öneri ve şikayetleri alındığı toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök ve ilçedeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.