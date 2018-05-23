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23 Mayıs 2018 13:34

Eğitimci Yazar Murat Göl kitabını OGC’de tanıttı

Hatay Ovakent Yıldırım Beyazıt Orta Okulu Müdürü Osmaniyeli Murat Gök, yeni çıkarttığı Sümelek Zamanı Gelir Kırlangıçlar kitabını Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nde (OGC) tanıttı.

Eğitimci Yazar Murat Göl kitabını OGC’de tanıttı

23 Mayıs 2018 13:34


OGC Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında kitabıyla ilgili bilgi veren Eğitimci Yazar Murat Göl, “Öğretmen olarak görevimi eğitim alanında sürdürüyorum. Yaşadığımız olaylardan neler çıkarabiliriz, onlardan nasıl yararlanabiliriz düşüncesi ve ‘Eğitim Hayatın İçindeydi’ sloganı ile Sümelek Zamanı Gelir Kırlangıçlar adlı kitabımı yazdım. Bizler eğitim sistemimizin eksikliklerini yaşadık. Bundan sonraki çocuklarımız yaşamasın istiyorum. Bugün burada sizlerle bunu paylaşmak istedim. Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.


Osmaniye Düziçi doğumlu olan Eğitimci-Yazar Murat Göl, öğrencilerine verdiği eğitimin yanı sıra çevresinde olup biten diğer yaşantıları da gözlemleyerek bunları kaleme aldığını söyledi. Göl, “Yaşanan olaylardan yola çıkarak hazırlamış olduğum yazılarımı Sümelek Zamanı Gelir Kırlangıçlar adlı kitabımda eserleştirdim ve bu eserimi okurlarım ile buluşturmaya başladım. Öğretmenliğin ve yöneticiliğin öneminin iyice anlaşılmaya başlandığı günümüz eğitim sisteminde; öğretmen olan bir okul müdürünün anılarını okuyacağınız bu kitap belki de hayata olan bakışınızı değiştirecek. Yaşamınıza farklı bir renk ve tat vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.


Konuklarını misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden OGC Başkanı İsrafil Avcı ise “Mesleklerinin dışında kültür ve sanat ile uğrayanlar bizi sevindiriyor. Osmaniye’mizden böyle değerlerin çıkması memnuniyet vericidir. Kapımız her zaman açıktır. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.


Murat Göl, basın toplantısı sonunda Sümelek Zamanı Gelir Kırlangıçlar kitabını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.




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