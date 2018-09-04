Elektrik direğinden düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Belediyesi Sulama İşleri Müdürlüğünde görevli belediye işçisi İlhan Çıplak (58), sulama kuyusunun trafosunda oluşan bir arızayı gidermek için sabah saatlerinde elektrik direğine çıktı. İddiaya göre, kalp krizi geçirerek dengesini kaybedip direkten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, İlhan Çıplak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İlhan Çıplak’ın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlhan Çıplak’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.