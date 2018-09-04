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04 Eylül 2018 10:37

Elektrik direğinden düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir belediye işçisi sulama kuyusu arızasını tamir etmek için çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.

Elektrik direğinden düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

04 Eylül 2018 10:37


Edinilen bilgiye göre, Düziçi Belediyesi Sulama İşleri Müdürlüğünde görevli belediye işçisi İlhan Çıplak (58), sulama kuyusunun trafosunda oluşan bir arızayı gidermek için sabah saatlerinde elektrik direğine çıktı. İddiaya göre, kalp krizi geçirerek dengesini kaybedip direkten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, İlhan Çıplak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İlhan Çıplak’ın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İlhan Çıplak’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.




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