En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Osmaniye Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi'nin (TAP) ortaklaşa düzenlediği pil toplama kampanyası kapsamında en çok pil toplayan okullar ödüllendirildi.

Dereceye giren okulların yöneticileri ve öğretmenleri Başkan Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kara, okul yöneticilerine plaket takdim etti.

Osmaniye Belediyesi olarak en tehlikeli atıklardan birisi olan pillerin toplanması konusunda okullardan destek istediklerini belirten Başkan Kara, "Okullarımız ile bu konuyla ilgili olarak ortak bir proje geliştirmeye çalıştık. Biraz daha üst düzey yapılabilmesi amacıyla da bir yarışma haline dönüştürdük. İlimizde bulunan tüm okullarımıza, insanlığın geleceği dünyanın geleceği için göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu proje geleceğe yapılmış olan bir yatırımdır" dedi.

Atık pil toplama kampanyasında Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 215 kilogram pil toplayarak birinci oldu. Ülkü İlkokulu 60 kilogram ile ikinci ve Mustafa Özden Ortaokulu 50 kilogram ile üçüncü oldu. Kampanya çerçevesinde tüm okullardan 8 ayda yaklaşık 1 ton atık pil toplandığı kaydedildi.