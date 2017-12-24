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24 Aralık 2017 15:38

Engelli öğrenciler Kent Müzesi’nde

Osmaniye’de, Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler, Kent Müzesi’ni ziyaret etti.

Engelli öğrenciler Kent Müzesi’nde

24 Aralık 2017 15:38


Kent Müzesi’nde görevli rehber öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadılar.


Kent Müzesi gezisiyle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Uşma, “Engelli kardeşlerimiz ve personelimiz ile birlikte Osmaniye Belediyesine ait Kent Müzesi’ne bir gezi düzenledik. Gezi kapsamında Osmaniyemizin geçmişten günümüze olan sosyo kültürel, örf, adet ve yaşam tarzları, kurtuluş savaşımız, şehitlerimiz ve birçok alanda başarı elde etmiş sanatçılarını engelli kardeşlerimize tanıttık. Gezimiz çok verimli ve güzel geçti" dedi.




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