Engellilere tekerlekli sandalye, yılın engelli annesine plaket verildi

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar Aktürk, Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, engellilerin adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışan birtakım insanların bulunduğunu belirterek, “Şehirde cirit atan, engellilerin ve şehitlerin adını kullanarak dergi, gazete ve benzeri mataryelleri satarak insanlarımızın duygularını sömüren ‘modern dilenciler’ sorunu hala devam etmektedir. Yasaların boşluğundan faydalanarak yapılan bu sömürü için ilgili idari kurumlara ve belediyeye yaptığımız başvurular bu sorunları çözememiştir" dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen konferansta ise Engelli Şair-Yazar Alper Demir tarafından “Başarı Sensin” konulu, Psikiyatrist Dr. R. Sabri Yurdakul tarafından “Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar” konulu sunum yapıldı.

Etkinliğin sonunda ise Yılın Engelli Annesi seçilen Meliha Hikmet’e plaketi verilirken, 12 engelliye de tekerlekli sandalye hediye edildi.