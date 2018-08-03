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03 Ağustos 2018 16:47

Eski muhtar evinde silahla vurulmuş olarak bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyünde, eski muhtar evinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Eski muhtar evinde silahla vurulmuş olarak bulundu

03 Ağustos 2018 16:47


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhaliloğlu Köyü’nde köyün eski muhtarı Kemal Duyan’ın (67) yakınları, Duyan’ı evinde kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri eski muhtar Kemal Duyan’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


İlk belirlemelere göre silahla vurularak öldüğü belirlenen Duyan’ın bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.


Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal Duyan’ın cenazesi kesin ölüm nedenini belirlemek için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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